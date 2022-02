Stevige, maar gevoelige muziek van Malford Milligan & The Southern Aces

Malford Milligan (62) groeide als zwarte albino op in een raciaal gesegregeerd Taylor, Texas, waar hij zijn stem vond in de soul en blues. In 1981 brak hij zijn studie sociologie aan de universiteit af ten gunste van de muziek. Milligan hoopte het studeren een jaar later weer op te pakken maar het liep anders.

Over de raciale kwesties en de pijn die hij ervoer gedurende zijn jeugd in Texas sprak hij zich nooit openlijk uit, maar op zijn nieuwe album I Was A Witness durft Milligan deze verhalen eindelijk met het publiek te delen. Dat gebeurt met songs als ‘Tell the Truth & Shame the Devil’ en ‘It Hurts So Bad’. Door zijn krachtige, hese stem en zijn indrukwekkende voorkomen wordt Malford Milligan vaak vergeleken met soul-iconen als Otis Redding en Al Green. Tijdens de wekelijkse jamsessies in de muziekclub Antone’s viel Milligan op. Hij speelde bij Stevie Ray Vaughan’s Double Trouble, The Boneshakers en richtte de succesvolle Texaanse allstar-band Storyville op. Opvallend is dat Milligan begeleid wordt door een band die bijna Nederlands is. ’The Southern Aces’ bestaat uit Jack Hustinx (gitaar), Roel Spanjers (piano-orgel-accordeon), Eric van Dijsseldonk (lead & slide-gitaar), Nicky Hustinx (drums) en Roelof Klijn (bas).





+ oprecht

+ stevige, maar gevoelige muziek

I Was A Witness

Malford Milligan & The Southern Aces. Southern Records