Goed geproduceerde en melodieuze stadionpop van Newsboys

Dat Tait de zangnoten van het papier kan blazen, weten we al dertig jaar. Daarom is het soms jammer dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van vocal-effecten. ‘Magnetic’ en ‘Clean’ schuiven daardoor eerder op richting Justin Bieber.

De formule van de Newsboys anno 2022 is gevormd door het succes van worshipalbums als Elevation en Devotion, meer nog dan de doorbraakplaten Going Public en Take Me To Your Leader. Meer dan ooit gaan de aanstekers de lucht in bij proclamerende hits. ‘Stand’, ‘I Still Believe You’re Good’, ‘Won’t Be Afraid’, het zijn stuk voor stuk belijdenissen die niet zouden misstaan in een liturgie. Voor een ‘feel good’-ervaring op conferenties en in kerken vast effectief, maar het aloude so..

