Onverwachte juweeltjes en mooi gespeeld werk van Dana Zemtsov

Op dit album rekent altvioliste Dana Zemtsov allereerst af met het misverstand dat voor haar instrument weinig solorepertoire is geschreven. En met de foute gedachte dat uit Nederland zelf op dat punt weinig goeds is gekomen. De naam van Henk Badings (1907-1987) is bij sommige ouderen wel bekend, maar zijn Sonate voor altviool en piano is nu pas voor het eerst op cd te horen.

Hij hield van traditionele vormen, maar schreef vaak in afwijkende toonladders, en daarom doet zijn muziek hier en daar wat experimenteel aan. Opvallend is dat de Pavane van Arne Werkman (geb. 1960) dan opeens lyrischer, traditioneler aandoet. Fraai is het Concertino uit 1940 van Jan Koetsier. De cd besluit met een romantische Arietta voor altviool en piano uit 1917 van Henriëtte Bosmans. Dana Zemtsov wordt mooi begeleid door pianiste Anna Fedorova en het Phion Orkest. Dat ontstond in 2019 uit een fusie tussen het Gelders Orkest en het Nederlands Symfonie Orkest (Orkest van het Oosten). In het boekje staat goede informatie over de gespeelde werken, alleen is jammer dat niet van alle is vermeld wanneer ze zijn gecomponeerd. Ook is de layout wat rommelig met allerlei verschillende lettertypen.





+ onverwachte juweeltjes

+ mooi gespeeld

- wat rommelig opgemaakt boekje

Dutch Hidden Gems - Henk Badings - Jan Koetsier

Dana Zemtsov, viola; Anna Fedorova, piano; Phion Orchestra o.l.v. Shizuo Kuwahara. Channel Classics