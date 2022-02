In vergetelheid geraakte componist herontdekt

Florence Price (1887-1953) had naar eigen zeggen twee handicaps: ze was vrouw en ze was zwart. Haar Symfonie No. 1 was het eerste grote werk van een vrouwelijke, Afro-Amerikaanse componist dat werd uitgevoerd door symfonieorkest. Frederic Stock dirigeerde bij die gelegenheid in 1931 het Chicago Symphony Orchestra.

De Derde Symfonie van Price werd voor het eerst gespeeld in 1938. De in Little Rock geboren componist leek na haar conservatoriumstudie in Boston op weg te zijn naar roem, maar raakte in vergetelheid. Enkele jaren geleden werden haar composities teruggevonden en als passend bij de huidige tijdgeest weer gespeeld. Dat dirigent Yannick Nézet-Séguin samen met het Philadelphia Orchestra twee van haar symfonieën vlekkeloos vastlegde is goed voor de reputatie van Price. Beide vierdelige symfonieën combineren elementen uit de Afro-Amerikaanse muziekcultuur en de Europese symfonietraditie. Ze bevatten aangrijpende lyrische momenten, swingende delen en humoristische terzijdes. De derde symfonie is bondiger en krachtiger dan de eerste.

