Waarom online orgelconcerten een blijvertje zijn. ‘Eerst vond ik het zonder publiek maar raar’

Van kantoor naar werk

Gert van Hoef postte voor de coronapandemie losbarstte al veel video’s op YouTube, maar geen livestream-concerten. ‘We hadden het er weleens over gehad, maar het was er nooit van gekomen. Aan het begin van de lockdown zag ik een collega op Facebook een livestream spelen en dat bracht me op het idee.’

De eerste concerten speelde Van Hoef op het huisorgel in zijn kantoor. ‘Ik heb een webcam gekocht voor de beelden. Voor het geluid hadden we een opnameapparaatje. Verder speelde ik gewoon mijn concerten als altijd. Het enige verschil was dat ik online tussen de stukken er iets over vertelde.’

De streams van Van Hoef komen tegenwoordig vaak vanuit kerken. ‘Ik had al snel contact met iemand die vaker livestreams in kerken ma..

