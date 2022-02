Headbangend geloven met de Amerikaanse metalband Korn

Dat de Amerikaanse nu-metalband Korn deze maand een nieuw album uitbracht, Requiem, vol scheurende gitaren en geladen zangpartijen, mag verrassend heten. Evenzeer dat de band überhaupt nog bestaat. Korn, dat is een gevestigde naam met een opmerkelijke gitarist.

Korn stond in de tweede helft van de jaren negentig voor vernieuwende metal. Daarin waren invloeden vanuit onder meer de hiphop, funk en grunge verwerkt. Het nummer ‘Freak On A Leash’ past er bij uitstek bij en duikt sinds enkele jaren in de Top 2000 op, hoe weinig doorsnee, hoe atypisch de song ook is. De band geniet internationale bekendheid, won twee prestigieuze Grammy Awards en tourde met grote namen als Faith No More en Ozzy Osbourne.

Dit alles gaat over de buitenkant, het eno..