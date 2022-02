Zanger Ernst Jansz gelooft in de liefde, zelfs na de dood. Hij zag dat in de relatie van zijn ouders

‘Nee, commercieel is het mogelijk geen briljante zet’, zegt Jansz, met een brede lach. Wie wil weten hoe hij over rijkdom en machtsbeluste mensen denkt, moet naar ‘Meester van het geld’ luisteren. Slavernij, ecologische zelfvernietiging, geldingsdrang en bruut egoïsme komen samen in een lap tekst die natuurlijk refereert aan ‘Masters Of War’ van Bob Dylan, maar ook het nieuws van vandaag reflecteert.

Het protestlied staat op Live in tijden van corona, naast Chopin en andere stukken, samen de twee nieuwe platen van Ernst Jansz (73). Hij begon bloedjong met wasbord, gitaar en toetsen bij groepen als CCC Inc. en de Slumberlandband, was in 1978 oprichter van Doe Maar, tot die bizar populaire band in 1984 er zelf de stekker uittrok.

Daarna ging..

