Een enthousiast, soms wat voorzichtig, gespeeld album van Maxime Gulikers en Andrea Vasi

Red Diamonds, rode diamanten, heet dit album. Het slaat op mooie dingen die in moeilijke tijden zijn ontstaan. Muziek als reactie op spanningen, oorlog bijvoorbeeld. Voor een belangrijk deel slaat dit op de ontstaanstijd van de muziek, rond 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. In het laatste geval, een sonate van Prokofiev, ligt het ontstaan rond 1938 en werd het werk pas aan het eind van de jaren veertig voltooid. Dus rond de Tweede Wereldoorlog. Maar de titel past ook bij het leven van pianiste Andrea Vasi. Ze is een dochter van een voor het bewind van Ceausescu gevluchte Roemeen en werkte jarenlang onder de armoedige bevolking van India en Buthan. Daar zag ze geluk en blijheid in moeilijke omstandigheden. Het jonge duo..

