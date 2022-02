Mooi levendig gespeeld album van twee pianoconcerten van Beethoven

In de negentiende eeuw werd de piano het belangrijkste muziekinstrument in veel huizen. Naast allerlei vrij eenvoudige muziek voor amateurs kwam er ook behoefte aan goede, wat moeilijker muziek voor vergevorderden. Die wilden graag grote pianoconcerten van componisten als Mozart, Beethoven of Schubert uitvoeren.

Omdat ze die niet met een orkest konden spelen, werden veel arrangementen gemaakt voor kleinere bezettingen. Op dit album zijn zo twee pianoconcerten van Beethoven te horen - de nummers 2 en 5 - die zijn gearrangeerd door Vinzenz Lachner (1811-1893). Ze werden in 1881 gepubliceerd als studiemateriaal voor pianostudenten. Dat is misschien een van de redenen dat ze weinig in de concertzaal worden uitgevoerd. Velen denken dat de begeleiding sterk onderdoet voor de oorspronkelijke van het orkest. Ten onrechte, zo blijkt. Hanna Shybayeva is een uitstekende pianiste en ze wordt adequaat begeleid door het Animato Quartet. Dat is aangevuld met een contrabas, waardoor de begeleiding veel voller klinkt dan je bij zo’n kleine bezetting zou verwachten. Terwijl die tegelijk helder blijft. Shybayeva heeft nu alle pianoconcerten van Beethoven in deze vorm opgenomen en die zijn het beluisteren zeker waard!





+ originele uitvoering

+ heldere klank

+ mooi, levendig gespeeld

Ludwig van

Beethoven - Piano Concertos Nos. 2 & 5

Hanna Shybayeva, piano; Animato Quartet; Bas Vliegenthart, double bass. Naxos