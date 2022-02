Bachs orgelmis in eigentijdse liturgie

Johann Sebastian Bach wordt meestal niet in verband gebracht met missen. Toch geldt de Hohe Messe als een van zijn mooiste composities. Vanuit zijn derde Clavier Übung zijn de termen Grote Orgelmis (voor koraalvoorspelen met pedaal) en Kleine Orgelmis (voor koraalvoorspelen zonder pedaal) in zwang gekomen. Dat komt doordat een aantal van die gezangen in Luthers Deutsche Messe voorkomen.