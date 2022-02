Ad Vanderveen is scherper in tekst dan je denkt

Hij maakt al decennia lang platen van een hoog niveau, zowel muzikaal als tekstueel. De laatste jaren worden de albums steeds beter en het lijkt wel alsof de frequentie toeneemt. In ‘Do What You Love’ draagt hij zijn missie, licht en vrijheid, over aan de jongeren. Ook deze 31e (!) plaat is weer subliem. ‘Following the Wind’ is epiek met een mooie gitaarsolo. Neil Young en Bob Dylan zijn voorzaten, dat belijdt Vanderveen openlijk in songs als ‘Exit Inside’ en ‘Last Venture’. ‘Miss That World’ is ook een hoogtepunt, met een veelzeggende en briljante tekst. De titelsong is wel wat aan de softe kant, maar ja, dat heb je met kaarslicht. Voor d..

