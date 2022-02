Wereldmuziek in de breedste zin van het woord

Met onder meer Perzische invloeden verrijken ze hun composities en improvisaties. In de afgelopen twee jaar zochten en vonden Rembrandt Frerichs, bassist Tony Overwater en drummer-percussionist Vinsent Plaanjer hun inspiratie dichter bij huis. Ze namen hun nieuwe album op in het Amsterdamse Orgelpark. In dit voormalige kerkgebouw bevindt zich een interessante collectie oude en nieuwe orgels. Frerichs, afkomstig uit een geslacht van kerkorganisten, voegt aan het triogeluid gedragen orgelklanken toe. Dat begint al in het openingsstuk waarvan de titel ‘A Wind Invisible Sweeps Us Through The World’ verwijst naar een gedicht van de dertiende-eeuwse Perzische dichter Rumi. ‘Bleib Bei Uns’ is een mooie improvisatie over het gelijknamige koraal ..

