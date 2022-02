Skillet-fans, opgelet! Worshipgroep The Spark, waarin drie leden van Skillet zitten, is met een livealbum op de proppen gekomen: Ascent (Live Recording), met hierop tien nummers. De muzikanten dienen een kerkelijke gemeente in Kenosha in het Amerikaanse Wisconsin en maken al jaren met elkaar muziek. John Cooper, Korey Cooper en Jen Ledger zijn namens Skillet bij The Spark van de partij. Dit livealbum is het eerste werk na Burning Hearts uit 2015. Ascent zit vol met typisch Amerikaanse worshipsongs en is prima te linken aan bijvoorbeeld Hillsong. ‘Deze liederen hebben weerklank gevonden in onze plaatselijke kerk tijdens onze gezamenlijke aanbidding’, aldus de groep tegen The Christian Beat..

