Nadenken over waarheid, leugen en complot

De liedjes op What Makes It Through, dat ze voor het eerst ook zelf geproduceerd heeft, gaan dit keer niet over God en geloof, maar vooral over menselijke relaties. Dat begint heel introspectief met het intieme en rake ‘Soul of Things’ over het soms niet begrijpen van jezelf en je eigen hart en gedrag, dat opvallend genoeg gevolgd wordt door het luchtige ‘Cheshire Cat’, met echter wel een serieuze ondertoon. ‘Deal Breaker’ grijpt je dan weer naar de keel door de manier waarop ze de oplopende spanning in een relatie bezingt. In ‘Rendezvous’ bezingt Groves gevoelvol hoe moeilijk het kan zijn om een ander te vergeven. In het haast bijtende ‘Remains of the day’ gaat het over iemand (een voorganger?) die van zijn voetstuk gevallen is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .