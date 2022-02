Zangeres Joke Buis: ‘De vragen blijven, maar staan los van mijn rotsvaste vertrouwen in God’

Het concert van zangeres Joke Buis (40) in Gouda is verplaatst van 18 februari naar 2 juni. Het wordt vanwege corona het eerste concert met liedjes van haar cd Andere foto’s uit 2021. Ondertussen is ze bezig met nieuwe liedjes over liefde, verbroken relaties, afscheid nemen en jezelf steeds beter leren kennen.