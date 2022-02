Het is een tikje ontroerend, zoveel onbevangen gekheid van Supersister

Zo was er twee jaar geleden nog de nieuwe plaat Retsis Repus. Nu is een gedenkwaardig concert uitgebracht dat op 1 juli 1972 in Scheveningen plaatsvond. De band met toen nog Robert Jan Stips op keyboards, Marco Vrolijk op drums, Sacha van Geest als fluitist en Ron van Eck op bas, wilde Supersisters’ live hit ‘WOW’ ook live opnemen. Daarom werd in het Circustheater in Scheveningen niet alleen dat nummer, maar ook een flink stuk van dat concert geregistreerd. Stips, ook een techneut, restaureerde en mixte de in Londen teruggevonden tapes en na 49 jaar is het genieten van lange, uitgesponnen songs, met een ironische ondertoon. Op de cd staan vooral nummers van de plaat die toen net uit was, Pudding En Gisteren. Luister behalve naar de dertien minuten ‘Wow wow wow wow wow’ ook naar ‘She Was Naked’ en ‘Judy Goes On Holiday’.





+ heel bijzonder

+ tikje ontroerend, zoveel onbevangen gekheid

Live In Scheveningen 1972

Supersister. SOSS Music