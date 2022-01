Mooie arrangementen van Bach-werken van Euwe en Sybolt de Jong

Dat is ook het geval op dit album, nummer negen uit de serie met bewerkte delen van Bach-cantates voor orgel vierhandig. Zoals bij de eerdere delen van deze serie is het weer een genot om naar de bewerkingen te luisteren. Zoals naar ‘Du Friedefürst, Herr Jesu Christ’, waarin de mooie Speelfluit van het rugwerk te horen is. Een reconstructie op basis van één overgebleven pijpje uit 1542. De cd start met de Sinfonia uit de cantate BWV 35/5, een werk voor orkest met orgelsolo. Dat klinkt daarom meteen al vertrouwd. De meeste stukken zijn oorspronkelijk aria’s uit diverse cantates. Mooi is dat in het cd-boekje bij elk werk ook de oorspronkelijke bezetting staat vermeld. Het is de tweede keer dat in deze serie het hoofdorgel van de M..

