De troubadour als metafoor, als het credo van een gelouterd mens en trefzekere artieste

Cirkels hebben de eigenschap rond te zijn en paden stippelen zichzelf uit. Voor Lenny Kuhr (71) is beide waar. Ze kwam uit in een

muziekomgeving die ze nog niet kende. Maar het ‘artwork’ voor haar nieuwe plaat werd verzorgd door Jeroen van Erp. Die had ze nog als kind zien spelen, terwijl ze zelf muziekles had van zijn vader, in een winkeltje aan de Heezerweg in Eindhoven.

Haar nieuwe plaat heeft geen titel. Haar naam is de vlag die de lading dekt. Maar haar 33e album Lenny Kuhr is wel compleet anders dan voorheen. ‘Meestal koos ik liedjes uit die ik alleen of met Rob had geschreven.’

Haar man Rob Frank is vier jaar ouder. Hij is medicus, kok, chauffeur, verkoper en schrijver van liedjes en columns. Met Reinier Voet en Mischa Kool trok Lenn..

