Steely Dan en Donald Fagen klinken goed op de plaat Northeast Corridor Live

Op The Nightfly Live, een optreden in The Beacon Theatre in New York in 2019, zijn acht nummers te beluisteren, met de titelsong als langste en beste lied. Puntige muziek, elektronische effecten, mooi toetsenwerk en hier en daar een adequaat koortje of blaaspartij, zo kennen we onze mannen. Absoluut geweldig is ‘Walk Between Raindrops’ met een jazzy swing en een bijzonder lekker orgeltje. Steely Dans medeoprichter Walter Becker overleed in 2017 aan slokdarmkanker. De groep ging ververst door en levert nu ook een live album af. Oud en nieuw gaan samen. ‘Do It Again’ ontbreekt, maar ‘Rikki Don’t Lose That Number en Reelin’ In The Years’ worden wel uitgevoerd, net zoals de langere songs die ook albumtitels waren, zoals Gaucho en Aja. Ook ..

