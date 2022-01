Nomden kent zijn klassieken, maar blijft eigen man

Is het de mellotron, is het de omfloerste zang of de tekst? ‘No Better Place To Be’ ontroert, terwijl je dat niet wilt en de kop volkomen helder blijft. Dat kan alleen een noordelijk multitalent.

Nomden is de naam, Diederik Nomden. Op zijn nieuwe, derde soloalbum Parallel Universe staan tien liedjes die in een dik half uur tegelijkertijd volstrekt origineel zijn als een doorlopende hommage aan de muzikale kunstschatten waarmee ook hij groot werd. De grote plus is dat het nergens op lijkt, ook al heb je in sfeer, klank en metrum de toetsen en snaren te pakken van de Fab Four of de heren CSNY.

Op de een of andere manier doet zijn muziek denken aan een verleden geworden vaderfiguur. Misschien komt dat vanwege het telkens opduiken van die persoon in Kunststof, het radioprogramma waar Nomden onlangs te gast was. Als je zelf een vader had die in gebreken liefdevol en stimulerend was, ontroert dat ook.

Het komt, zonder dat het in woorden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .