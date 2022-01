Het kan bijna niet missen of een beetje muziekliefhebber kent wel een Ronettes-song

De dood is een slechte aanleiding om over bruisende, levendige popmuziek te schrijven. Maar bij het overlijden deze maand van zangeres Ronnie Spector op 78-jarige leeftijd is er geen ontkomen aan.

Haar naam is voor altijd verbonden aan twee popfenomenen uit de jaren zestig: meidengroep The Ronettes en muziekproducer Phil Spector (1939-2021).

Om met dat laatste te beginnen, Phil Spector overleed een jaar geleden, ook in januari. Hij zat toen een celstraf van negentien jaar uit voor moord ‘zonder voorbedachten rade’ op een actrice. Zangeres Ronnie Spector dankt haar achternaam aan deze producer, met wie ze tussen 1968 en 1974 getrouwd was.

Dat huwelijk draaide op een verschrikking uit. In 1990 schreef ze in haar memoires dat ze blootsvoets en..