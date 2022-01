Aan de naam van het nieuwe album van Ntjam Rosie hoor je al dat de in Kameroen geboren, maar sinds haar negende in Nederland wonende zangeres, in haar eigen huis aan de slag is gegaan. Home Cooking is haar nieuwste product, een album dat tien nummers telt. Je hoort de invloeden van hoe ze thuis leeft op Home Cooking terug: de liefde voor soul, voor jazz, maar ook de passie voor haar geboorteland Kameroen. Alles heeft ze gemaakt in haar woning in Kralingen, Rotterdam, tot aan de pr aan toe, vertelde ze in een interview aan Trouw, waarin haar geloof ook ter sprake kwam. ‘In alles wat ik doe ben ik in conversatie met God. Ik heb het vertrouwen dat ik niet alleen ben. Het komt heus wel goed, ook met al die angsten ..

