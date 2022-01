Teus Nobel wilde met zijn nieuwe album een statement maken. De trompettist stelde een topkwartet samen om muziek te maken zoals hij die zelf het liefste hoort. Pleasure Is The Measure is echter allesbehalve zelfgericht. Dit live in de Tilburgse jazzclub Paradox opgenomen album is een reactie op de toenemende neiging van muzikanten om zich aan te passen aan de smaak van het gemiddelde publiek. Die aanpassing leidt uiteindelijk tot zielloze muziek, meent Nobel en hij geeft daarom het goede voorbeeld. Zijn bandleden pianist Alexander van Popta, bassist Jeroen Vierdag en drummer Tuur Moens hielpen Nobel met het schrijven van nieuw materiaal. Het resultaat is indrukwekkend. Niet alleen staan de zeven composities als een huis, de uitv..

