Fris en fruitig het nieuwe jaar in met The Dashboard Danglers. Jonge muziek met oude tradities

Veertien jaar had Jaco van der Steen, musicus uit Haarlem, er op zitten met The Dutch Eagles. Die band speelde werk van de beroemde Amerikaanse groep, maar ook veel ander materiaal. De periode werd subliem afgesloten met Even Weg, de plaat van Boudewijn de Groot, die nieuwe Nederlandstalige teksten schreef en stuwend begeleid werd door de Engelstalige Adelaars.

Het nieuwste project van Van der Steen heet The Dashboard Danglers. Dat is, volgens de band zelf: Country and Americana from the Dutch West Coast. Een mooie paradox is dat de Engelstalige teksten van de nieuwe nummers zijn geschreven door diezelfde Boudewijn de Groot.

Het leidt tot fraaie songs als ‘Simple as that’, ‘Monster Monster’, de visie van Boudewijn de Groot op Halloween, en ‘Hollywood Blizzard’, een weemoedig krokante terugblik op de seventies in Californië; De Groot zat toen zelf in Los Angeles.

Dat De Groot Engelstalig schrijft, is niet bijzonder. Hij vertaalde heel wat boeken uit die taal naar het Nederlands, woonde en volgde cursussen in Amerika en had rond 1970 al een korte Angelsaksische periode met de groep The Tower, niet ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .