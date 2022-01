Frank Boeijen miste het optreden nog meer dan hij zelf al verwachtte

Het album Subliem Gebaar gaat niet over corona. Maar met zijn dertigste plaat wil Frank Boeijen wel troost en perspectief bieden in benarde tijden.

De artiest Frank Boeijen kreeg gelukkig tot nu toe geen corona, de gezondheid van de 64-jarige zanger, musicus en liedschrijver is goed. ‘De pandemie heeft natuurlijk de cultuursector zwaar getroffen en ik heb niet het idee dat de regering daar een prioriteit in ziet. Maar mijn bandleden en ik zijn niet de ergste slachtoffers. De muzikanten hebben gelukkig nog andere bezigheden, ze zijn maar deels van mij afhankelijk.’

We praten omdat vandaag Subliem Gebaar verschijnt, zijn dertigste album. Daarop komt het woord ‘corona’ niet voor. ‘Nee, dan zou je de tekst na verloop van tijd niet meer kunnen zingen. Ik behoed me altijd voor te bepaalde woorden of momenten. Bovendien, ik wil geen dief zijn van de fantasie van mijn luisteraars.’

Boeijen mo..

