Singer-songwriter van groot formaat

Sentiment is nooit ver weg in de muziek van Martyn Joseph. Maar het is ook nooit goedkoop. De ‘Welsh Springsteen’, zoals hij inmiddels bekendstaat, prefereert liedjes met wortels in het dagelijkse en de blik vooruit of omhoog. Een van de hoogtepunten op deze nieuwe plaat ontstond bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis waar zijn vader al jaren verblijft, vertroebeld door alzheimer. Een speels partijtje schaduwboksen tussen vader en zoon stond wel vaker op het menu bij bezoekjes; Josephs vader zag zijn kinderen graag weerbaar en de zoon gebruikte het nu om mogelijke herinneringen levend te houden in het brein van zijn vader. Tijdens het spel stopte de oude man opeens, stapte naar voren en pakte de wang van Joseph vast, om vervolgens aanwezi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .