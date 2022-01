Het geheime album van David Bowie

David Bowie, zanger, tekstschrijver, filmacteur en in al die hoedanigheden een baanbrekend multimediaal kunstenaar, had een enorm en nauwkeurig op orde gehouden archief. Daarom verschijnt er na zijn dood meer en frequenter materiaal dan tijdens zijn leven. De serie liveconcerten, uit vier decennia, is intussen imponerend. Ook indrukwekkend is de serie boxsets die uitkomen in de Era-reeks. Na Five Years (1969-1973), Who Can I Be Now? (1974-1976), A New Career in a New Town (1977-1982) en Loving the Alien (1983-1988) is er nu Brilliant Adventure (1992-2001), terwijl Parlophone / Warner Music in 2023 de laatste doos met albums uitbrengt, die 2002 tot 2016 bestrijkt. In zo’n box zitten d..

