Live dansen op worship die van zout en peper is voorzien. Het is nieuwe wijn in nog nieuwere zakken

Met alle respect voor het genre van de moderne aanbiddingsmuziek, vaak zijn de teksten, composities en uitvoeringen boterzacht. Of dat komt door de schrijvers, de componisten of het gegeven dat er massaal meegezongen moet kunnen worden (al is juist dat de afgelopen twee coronajaren nauwelijks goed mogelijk)?

Ik vrees dat er niet één oorzaak is aan te wijzen, bovendien past ‘boterzacht’ bij een deel van de christelijke geloofscultuur, hoezeer verhitte discussies over pandemieën en de eindtijd dat nu verdoezelen.

Gelukkig zijn er op worshipgebied uitzonderingen. Eén ervan vormt een speciaal project van de Nederlandse aanbiddingsleider Reyer, artiestenn..