Mooi eerbewijs aan de blinde bard Doc Watson

‘Peach Picking Time in Georgia’ is een vroeg, maar symbolisch nummer, over de oogsten in heel Amerika, perziken, katoen en de round-up van vee in Texas. Rondtrekkende arbeiders verdienen hun magere kost. Elke strofe eindigt met ‘Why they’re picking on me?’ Zelden werd langdurig leed zo vrolijk gebracht.

‘Doc’

Arthel Lane Watson, bijnaam ‘Doc’, werd in maart 1923 geboren in Deep Gap, North Carolina. Hij zag als kind nog de hillbillies met hun gekke gitaarmuziek en snelle, wilde banjo-spel in de Appalachen, de Amerikaanse bergketen achter de armoede van de metaalindustrie en de landbouw. Het is de bakermat van bluegrass en country.

Watson was blind, door een ooginfectie als peuter. Desondanks muntte hij uit in zeer snel en hel..

