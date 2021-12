Twaalf mooie liedjes van The Doobie Brothers

De heren zijn wat meer bezadigd, teksten en tempo zijn dat ook, maar de songs zijn van gedegen ambachtelijkheid. Echte hits zoals in de jaren zeventig (‘Listen To The Music’, ‘China Grove’, ‘Long Train Runnin’, ‘What A Fool Believes’ en ‘The Doctor’) maken ze niet meer: ‘Jesus Is Just Alright’ bleef als titel in het geheugen hangen. Maar op deze plaat staan ook twaalf mooie liedjes, die in drie kwartier voorbij trekken. De nieuwe plaat Liberté is het vijftiende studioalbum van de band en de eerste met nieuwe songs, sinds World Gone Crazy uit 2010. Maar nieuw? ‘Just Can’t Do This Alone’ heeft exact hetzelfde gitaarriffje als ‘Listen To The Music’. Geen wonder; Tom Johnston en Patrick Simmons draaien al die tijd gewoon me..

