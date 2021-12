Met dit album waan je je in de Verenigde Staten, jaren zeventig. Zonlicht, lege autosnelweg, betaalbare benzine. Maar Playing By Ear van Yorick van Norden is een album dat in Nederland is gemaakt, in het heden. Eigenlijk zou hij het opnemen in de fameuze Abbey Road Studio in Londen, waar The Beatles ooit hun platen vastlegden. Maar lockdown en andere zaken beletten dat. Plan B leverde ineens een veel persoonlijker album op. De Engelse term ‘Playing by ear’ slaat op ‘muziek maken op gehoor, improviseren’, maar ook op ‘meebuigen met het leven zoals het komt en je plannen aanpassen’. Het hoesje weerspiegelt dat, volgens Van Norden. ‘Je ziet een luchtfoto van dat ene witte huisje met het rode dak dat aanvankelijk gespaard werd door ..

