Misschien was het de lockdown, misschien raakten de oudere heren op het slechte pad, maar in ieder geval is het 22e album van de Brits-Amerikaanse hardrockband Deep Purple een plaat met louter jatwerk. Twaalf nummers van anderen verbouwen ze tot een ‘purpelized’ product. Op sociale media maakten de zeventigers er een grapje van. Er verschenen profielfoto’s die van de politie of gevangenis konden zijn, met nummers en boevenkledij. Maar met de twaalf bewijsstukken op deze plaat is niets mis. Het is fijn luisteren naar nieuwe versies van ‘White Room’ (Cream), ‘Dixie Chicken’ (Little Feat), ‘Oh Well’ (Fleetwood Mac), ‘Shapes Of Things’ (The Yardbirds) en ‘Watching The River Flow’ (Bob Dylan). ‘7 And 7 Is’, in 1966 op vinyl gezet door de band..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .