Als de lockdown wordt opgeheven treedt het Amsterdam Sinfonietta net zoals in 2017 op met de ‘prins van de kamerpop’ Rufus Wainwright. Liefde en haat zijn het thema, met als fraaie tourneetitel Devils and Angels. Nu al is er een album met ruim een dozijn uitvoeringen van klassieke songs, waarin de hoofdstedelijke instrumentalisten zich voegen naar het messcherpe fluweel in de stem van de Amerikaanse artiest, eens de jonge taboe-doorbreker die nu een vijftiger is met een witte baard. Orkest en zanger verkennen de ruimte tussen klassiek uit de romantiek, chanson, jazz en folk. Nummers van Wainwright zelf en zijn even geniale als getroebleerde familie (vader Loudon, zus Martha, moeder en tante Kate en Anna) passeren de revue. Verra..

