Het stemgeluid mag iets te hoog, te soft en te poppy zijn, James Blunt maakt al anderhalf decennium goede muziek en kreeg een ‘fanbase’ die uit een grote leeftijdsspanne bestaat. Ook met zijn teksten zit het wel goed; als je ‘Give me reason, but don’t give me choice, for I will make the same mistake again’, dan ben je wel enigszins wijs en gelouterd. Een pre is dat hij zelf veel instrumenten bespeelt, piano, gitaar en nog meer. Er staan vier nieuwe tracks (‘Love Under Pressure’, ‘Unstoppable’, ‘Adrenaline’ en ‘I Came For Love’) op zijn greatest hits-album The Stars Beneath My Feet (2004-2021). De nu 47-jarige Britse zanger, liedschrijver en voormalig Brits legerofficier (hij was kapitein) brak door in 2005 met zijn debuutalbum Back to Bedla..

