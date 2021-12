De Britse popartiest Paul Weller loopt op dit album door zijn rijke verleden als zanger van jazzformatie The Style Council en popgroep The Jam, en uiteraard de decennia erna, met enkele handenvol soloplaten.

Weller koos ditmaal voor een klassieke, orkestrale begeleiding, met Jules Buckley en het BBC Symphony Orchestra en enkele verrassende gastmuzikanten als Boy George, James Morrison en Celeste. Vaak is een klassieke behandeling van popstukken niet leuk, omdat de liedjes dan te schraal blijken. Maar bij Weller hebben de songs genoeg body om een orkestrale aanpak te doorstaan. Dat geldt natuurlijk voor klassiekers als ‘English Rose’, maar ook voor nummers als ‘Wild Wood’, ‘My Ever Changing Mood’ en ‘You Do Something To Me’. Wellers stem heeft wel iets theatraals, maar komt af en toe wel erg schel en schraal tevoorschijn. Al met al een geslaagde poging en een verantwoorde hommage aan de tijdloosheid van muziek.

+ mooi gedaan

- iets te schel..

