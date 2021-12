Twee albums en een boek van oom Neil

Hij is 76 en actief als nooit tevoren. Naast de archivaris is ook de actuaris aan het woord, op het album Barn, van Neil Young. Barn (‘Schuur’) heet de nieuwe plaat van Neil Young en zijn band Crazy Horse. Ze zijn zeventigers, maar de schuur van enorme eikenhouten balken is nog ouder, uit 1870. Hout en oud geven de perfecte akoestiek voor een prachtige plaat met enkele lange elektrische nummers (‘Welcome Back’, over het hervinden van elkaar na Donald Trump en in coronatijd) en een handvol akoestische songs, zoals de prachtige opener ‘Song of the Seasons’. ‘Heading West’ gaat over de reis naar Winnipeg met zijn moeder, terwijl pa en zijn broer de andere kant opgingen. ‘Canerican’ is een song over het Amerikaans staatsburgerschap dat Neil Young vorig jaar kreeg, naast zijn Canadese paspoort. ‘Citizen Young’ is blij en dankbaar voor Joe Biden, een echt grote president, vindt Young op radiozender NPR. ‘Hij kreeg de ergste erfenis die een voorganger ooit kreeg: de vernietiging van waarden die het oergesteente vormden van Amerika: empathie en echt samen leven.’