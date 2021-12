Lauren Daigle met You Say opnieuw nummer één in Top 1008 van Groot Nieuws Radio

Opnieuw staat Lauren Daigle met You Say op nummer één in de Groot Nieuws Radio Top 1008. Daarmee veroverde de Amerikaanse zangeres voor de derde keer op rij de hoogste notering.

Verder valt op dat Ik zal er zijn niet langer het hoogstgenoteerde nummer van Sela is. Die eer gaat nu naar Een toekomst vol van hoop die daarmee de tweede plek inneemt. Mirjam Kerkhof, zangeres van Sela vindt het ‘bijzonder en bemoedigend dat dit lied zo omarmt wordt’. Jezus Overwinnaar van Mozaïek Worship zakt van de tweede naar de derde plaats.

De meeste noteringen zijn voor Sela, dat 31 keer te horen is in de muzieklijst. Internationaal is Michael W. Smith de populairste artiest. Smith staat 26 keer in de lijst. Zijn nieuwe nummer Sing Again werd door luisteraars het hoogst gewaardeerd: deze komt op de 243ste plaats binnen. Van alle psalmen, komt psalm 23 het vaakst terug in de lijst.

Luisteraars konden voor de elfde keer h..

