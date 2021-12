Goed, origineel en afwisselend programma van het Chimaera Trio

De samenleving viel in tal van groepen uiteen die alle streefden naar emancipatie. Die veranderingen leidden mede tot een vernieuwingsdrang op muzikaal terrein. Sommige componisten wilden af van wat ze het keurslijf van de drieklank en de tonaliteit noemden. Mensen als Webern, Berg en Schönberg zouden bekend worden als voorvechters van die nieuwe stromingen. Dit album laat horen hoe belangrijke componisten rond 1900 nog duidelijk geworteld waren in de negentiende-eeuwse traditie, hoewel met name bij Berg al iets van later tijd te horen is. Opmerkelijk zijn allereerst de door Laurens de Man gearrangeerde liederen van Mahler voor het Chimaera Trio. Dat bestaat uit klarinet, cello en piano. Een combinatie waar weinig voor geschreven is. Jui..

