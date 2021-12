Een verstild en ex-droevig album van Tori Amos

Ja, ze is domineesdochter, en heel verdrietig omdat haar moeder overleed en er daarna drie lockdowns overheen kwamen, maar waarom moest de retraite in de frisse lucht van Cornwall, het zuidwestelijkste puntje van Engeland, nu tot zo’n woord leiden? ‘It’s been a brutal year’, zo verwoordt ze het in het nummer ‘Metal Water Wood’. Ocean To Ocean is voor Tori Amos haar eerste studioalbum na Native Invader uit 2017. Amos zelf zegt in begeleidend commentaar dat het haar ‘meest persoonlijke werk in jaren’ is. Het is een universeel verhaal van helemaal naar de bodem gaan en weer opnieuw beginnen. Rock bottom is niet fijn, maar wel een stevig fundament om op te bouwen. Het album is heel ingetogen, met veel piano als bas..

