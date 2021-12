Het optimisme en de levenslust spatten van dit album van de Art Blakey And The Jazz Messengers af

De opnames die op 14 januari 1961 in de Hibiya-concertzaal in Tokio gemaakt werden, waren bestemd voor een documentaire die uiteindelijk nooit is gemaakt. Ook zonder beelden is dit optreden van Art Blakey en zijn Jazz Messengers al spectaculair genoeg. Vandaar dat Blue Note besloot de onlangs teruggevonden tapes als dubbelalbum uit te brengen.

Jonge Japanners snakten na een ellendige periode naar de vrijheid die bij uitstek belichaamd werd door de Amerikaanse jazz. In 1961 zagen ze deze musici voor het eerst in levenden lijve. Drummer Art Blakey, saxofonist Wayne Shorter, trompettist Lee Morgan, bassist Jymie Merritt en pianist Bobby Timmons werden als helden binnengehaald en voelden zich in Japan meer gerespecteerd dan in hun eigen land. De Jazz Messengers waren in 1961 in topvorm, ze speelden, aangevuurd door hun stevig drummende bandleider, strak en levenslustig en ze soleerden in optimistische vrijheid.

+ beste bezetting van Jazz Messengers in topvorm

+ het optimisme en de levenslust spatten van dit album af

First Flight To Tokyo: The Lost 1961 Recordings

Art ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .