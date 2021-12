Dutch Swing is een echte College Band met een lange geschiedenis

Braat zelf is 66, maar klinkt aan de telefoon als een jonge hond. Hij speelt sinds 1986 bij ‘DSC’. Dat was vier jaar voor het overlijden van Peter Schilperoort, een van de oprichters van de band die officieel op 5 mei 1945, Bevrijdingsdag, van start ging.

Het 75-jarig jubileum werd vorig jaar kracht bijgezet met een nieuwe cd en lp. In 2020 namen de zes musici in de Amsterdamse Studio 150 hun album Dutch Swing College Band 75 op met composities van W.C. Handy, Duke Ellington en titels als ‘Lulu’s Back In Town’, ‘Tiger Rag’ en ‘The Mooche’. De 6cd box The Legendary Albums and More bestaat uit de albums Swing College At Home, The Band’s Best, At the Sportpalast Berlin, Jazz Sir - That’s our B..

