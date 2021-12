Deze heruitgave is mooi opgepoetst, maar heeft het echt meerwaarde?

Het vierde album van de legendarische rockgroep The Band verscheen in 1971. Het was niet zo goed als de drie voorgaande platen, die niet alleen diep in de Amerikaanse muziekgeschiedenis doken, maar ook nog eens muzikaal volstrekt vernieuwend waren.

The Band negeerde flowerpower en hippiedom, maar putte uit folk, country, blues en gospel; als archeologen dolven ze in lagen onontdekt gesteente. Op Cahoots waren wel enkele blijvertjes, zoals de songs ‘When I Paint My Masterpiece‘, het met de Ierse norsheid van Van Morrison gezongen ‘4% Pantomime’, ‘Life Is a Carnival’ en ‘The River Hymn’. De heruitgave is mooi opgepoetst, maar de echte meerwaarde zit hem in de tweede cd, waarop een liveconcert staat: elf nummers van Live at the Olympia Theatre, Paris, May 1971. Daarop een fantastische uitvoering van ‘When I Paint My Masterpiece‘ en ‘Endless Highway’. De elpee was vijftig jaar geleden met bijna drie kwartier best lang en nu goed te pruimen. Maar luister dus vooral het..

