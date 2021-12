Gevarieerd muzikaal sprookje

Voor het tweede jaar op rij komt het Noorderlicht Project, samen met Elly Zuiderveld, in het kader van de actie ‘Daarom Kerst’ met een nieuw initiatief. Het album Op vleugels van licht vertelt in veertien liedjes, waaronder een nieuwe versie van ‘De Kauwgomballenboom’, het sprookje Noëlla & de Duif.

Het project bestaat uit een gratis te bestellen boekje met kleurplaten en een cd met het audioverhaal en veertien liedjes er doorheen geweven. ‘Vorig jaar maakte ik met Elly & Rikkert het project ‘Bootje van papier’ waarvan de opbrengst ging naar vluchtelingkinderen op Lesbos, en de Daarom Kerst-cd Kijk, het wordt licht. Daar waren ze bij Kerk in Actie zo enthousiast over dat ze ons dit jaar weer gevraagd hebben iets te maken voor de actie Daarom Kerst. Nu gaat de opbrengst naar vluchtelingkinderen in heel Griekenland’, vertelt muziekproducent André van der Weide, de man achter het Noorderlicht Project.

De formatie, afkomstig uit de Gereformeerd Kerk vrijgemaakt in Roden, maakte in 2018 het concept-album In de hemel brandt n..

