Advent Songs van The Porter’s Gate: tien nummers vol verstilling

In Charlottesville, in de Amerikaanse staat Virginia, komt het collectief van The Porter’s Gate regelmatig bijeen. Aan de basis van deze muzikanten stonden Isaac en Megan Wardell.

Ze maken liederen om God te aanbidden, zonder dat kerkmuren in de weg zitten. Een soort van Sela dus, al is vergelijken nooit heel goed. Ze wilden bij de oprichting liederen schrijven die ze misten in de kerk. De thema’s waar ze zich mee bezig houden zijn naar eigen zeggen ‘roeping, klaagzang en gerechtigheid’. Nu heeft The Porter’s Gate het album Advent Songs uitgebracht met daarop tien nummers vol verstilling. Zo hoor je op het album bijvoorbeeld de stemmen van Paul Zach en Liz Vice. Zij zingen samen het prachtige nummer ‘Make A Way’. De muziek van deze Amerikaanse christenen brengt je tot rust en zet tot nadenken aan over de details van het adventsverhaal. Zo is het lied ‘Isaiah (O Come)’ een roep om de komst van Jezus en hoo..

