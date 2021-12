‘Brisk’ betekent ‘levendig en wakker’. Een mooie naam voor een blokfluitkwartet dat het wat duffe imago van dit instrument van zich wil afschudden. Daar zijn ze in de vijfendertig jaar van hun bestaan ten volle in geslaagd. Dat jubileum wordt onder meer gevierd met dit afwisselende album. Rode draad in het programma is de canon. Daarbij vormen vier op elkaar lijkende muzieklijnen een harmonieuze eenheid. Daar wisten componisten in de vijftiende eeuw, zoals Guillaume Dufay (ca. 1400-1474) al raad mee, maar hetzelfde geldt voor iemand als Calliope Tsoupaki (1963). Maar er is ook werk van iemand als Bach te horen, twee orgelkoralen en een fuga uit ‘Die Kunst der Fuge’. Wat opvalt aan deze vier topmusici is het gemak waarmee ze muziek uit di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .