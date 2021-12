Op Cello Unlimited is het alsof er een compleet cello-orkest in je huiskamer staat te spelen

Hij pakte verwaarloosde liefhebberijen op zoals componeren, arrangeren, dirigeren en bezig zijn met films en filmmuziek. Soltani bewerkte de muziek die Hans Zimmer, Howard Shore en John Powell schreven voor films als Pirates Of The Caribbean, The Lord Of The Rings, The Bourne Identity en Perfume: The Story Of A Murderer. Soltani voorkomt voorspelbaarheid door alle partijen zelf te spelen op zijn Stradivarius-cello, inclusief percussie. Wat begon als een uit de hand gelopen hobby, leidde uiteindelijk tot een spannende cd met bekende stukken die onverwachte accenten hebben gekregen. Hoewel dit album digitaal in elkaar is geknutseld, klinkt de muziek naturel, alsof er een compleet cello-orkest in je huisk..

