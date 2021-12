Een hoopvolle boodschap van Sela

Nu is er dus een album met veertien liederen uitgekomen, met daarop bijvoorbeeld ‘Wiegelied’, het adventsgebed ‘Kom tot ons, Heer’ en ‘Maria, had je door?’.

Sela heeft opnieuw hoopvolle liederen geschreven die uitstekend passen bij de donkere dagen waarin we ons nu bevinden. Het album werd al in februari opgenomen, in de Van Doniakerk, op de Sint-Maartensterp, aan de rand van het Friese Makkum. Deze kerk werd begin dit jaar overgedragen door de kerkenraad van PKN Makkum aan een stichting, die het gebouw als culturele instelling gaat beheren. Kerksluiting is pijnlijk en daarom is het des te mooier dat Sela het album hier heeft opgenomen om een hoopvolle boodschap te laten klinken. In ‘Gehuld in de stilte’ komt dat ook naar voren: De hem..

