Harm Hoeve speelt op het orgel van de Bovenkerk in Kampen: Zonder tremulant meer verrassing

Valt er aan de overweldigende hoeveelheid kerstmuziek, ook voor orgel, nog iets toe te voegen? Organist Harm Hoeve uit Rouveen heeft in ieder geval een poging gedaan met een cd, opgenomen op het Hinsz-orgel van de Bovenkerk in Kampen, waar hij toch al graag en vaak op speelt. Hoewel hij ‘met veel plezier gebruik maakt van de schat aan kerstmuziek uit vele tijden en landen’, mag hij zelf ook graag creatief bezig zijn om kerstliederen te voorzien van een nieuw jasje, zoals hij in zijn booklet schrijft.

Dat is criterium één waarop de cd kan worden beoordeeld. Het tweede is de keuze voor toegankelijkheid. Het derde is dat hij zich soms heeft laten inspireren door andere componisten: Jan Zwart en achttiende-eeuwse Franse organisten als Balbastre en Daquin, die destijds met hun stijl massa’s mensen naar Parijse kerken wisten te trekken. Ten slotte de keuze voor het Hinsz-orgel.

Toegankelijkheid en creativiteit kunnen gauw met elkaar botsen. Misschien wel juist bij het orgel van de Bovenkerk, omdat dit zo enorm bekend en geliefd is. Als je kijkt naar het resultaat op dit punt kun je zeggen dat Harm Hoeve het geheel wat spannender had kunnen maken door meer in te zetten op creativiteit dan op toegankelijkheid, bijvoorbeeld door de tremulant e..

