Raadselachtig mooi is dit nieuwe pareltje van Lana del Rey

Alleen al de openingssong, ‘Textbook’; de zang is hoog, sereen en juist daarom een tikje gevaarlijk. Toetsen en een dreigende tingeltangel van houtwerk en xylofoon stellen niet gerust. In de Amerikaanse pastorale ‘Arcadia’ klinkt haar stem in de prachtigste akkoordenschema’s opeens hard en scherp.

Vijftien nummers verder is de combinatie van lieflijkheid en dreiging niet verdwenen. Vriendjes worden gewaarschuwd: ‘Cause my body is my temple, my heart is one, too‘, klinkt het in ‘Black bathing suit’. ‘Nectar of the Gods’ dateert al uit 2013 en bevat deze tekst: ‘What cruel world is this? Nectar of the Gods. Heroin gold in my veins and you in my thoughts. I’m on the freeway racing at a million and I just can’t stop‘. ..

