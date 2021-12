Robert Plant en Alison Krauss hebben een fijne plaat gemaakt

Robert Plant en Alison Krauss hebben eind november het nieuwe album Raise The Roof en de single ‘Somebody Was Watching Over Me’ uitgebracht. De plaat telt twaalf nieuwe opnames van nummers van oude legendes, waaronder de singles ‘High And Lonesome’, ‘It Don’t Bother Me’ en ‘Can’t Let Go’.

Het is de tweede keer dat de Britse rockzanger, sinds eind jaren zestig bekend van Led Zeppelin, en de Amerikaanse bluegrass-zangeres de handen ineenslaan. In 2007 brachten ze het succesvolle album Raising Sand uit. Tussen de vlotte zangeres en de zanger met het grote bereik heerst totale muzikale chemie, zeiden ze in de media. Dat merk je, want de uitvoeringen van de covers zijn soms spetterender dan de originelen. Dat komt ook door arrangementen en afwerking. Raise The Roof is geproduceerd door T Bone Burnett en ook muzikanten als drummer Jay Bellerose, gitaristen Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell en Buddy Miller, bassisten Dennis Crouch en Viktor Krauss en pedal steelgitarist Russ Pahl werkten heel goed samen met Plant en Krauss om dit album opnieuw tot een succes te maken.





De twaalf tracks op de plaat zijn nieuwe opnames van legendes en onbezongen helden als Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers en Anne Briggs.

+ mooi

+/- tikje glad

Raise the Roof

Robert Plant en Alison Krauss. Warner Music